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Песков рассказал о ходе декларационной кампании
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Декларационная кампания идет в соответствии с законом, сроки сдачи декларации не переносились, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы все заполняем... ПРАЙМ, 23.03.2022
экономика, новости, дмитрий песков
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Декларационная кампания идет в соответствии с законом, сроки сдачи декларации не переносились, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы все заполняем декларации, готовимся к сдаче, у нас еще есть неделя фактически. Все будет в срок", — заявил он.
Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) России сократила срок проверки деклараций граждан для получения ими налоговых вычетов до 15 дней.