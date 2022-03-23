МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Декларационная кампания идет в соответствии с законом, сроки сдачи декларации не переносились, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков не смог ответить на вопрос о возможных уровнях инфляции

"Мы все заполняем декларации, готовимся к сдаче, у нас еще есть неделя фактически. Все будет в срок", — заявил он.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) России сократила срок проверки деклараций граждан для получения ими налоговых вычетов до 15 дней.