МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Правительство накануне рассмотрело третий комплекс мер поддержки экономики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания у президента. Правительство рассмотрело третий комплекс мер поддержки экономики

Он уточнил, что пакет затрагивает значительное количество мер, направленных на поддержку строительной сферы. Они помогут российским строителям "не сбавлять высокие темпы ввода в эксплуатацию гражданских и промышленных объектов".

По словам Мишустина, третий пакет мер касается следующих вопросов:

сокращение продолжительности инвестиционно-строительного цикла;

создание инфраструктуры;

сохранение порядка изменения цены госконтракта в связи с ростом стоимости ресурсов.

Власти уже сделали ряд шагов для поддержки импортозамещения, добавил премьер-министр. Путин поручил следить за ситуацией в торговых сетях

Кроме того, Россия не оставит без ответа действия иностранных государств в отношении российских морских и воздушных судов, отметил Мишустин.

Правительство будет вводить адекватные ограничения в отношении стран, запретивших российским кораблям заходить в свои порты. Соответствующее постановление подписано, заявил премьер.

Власти РФ также помогают авиакомпаниям в условиях санкций сохранить воздушные суда и вернуть их. В этом правительству способствует закон о регистрации прав на иностранные самолеты, подписанный Путиным.