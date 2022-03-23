МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Правительство накануне рассмотрело третий комплекс мер поддержки экономики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания у президента.

Дом Правительства РФ

Правительство рассмотрело третий комплекс мер поддержки экономики

Он уточнил, что пакет затрагивает значительное количество мер, направленных на поддержку строительной сферы. Они помогут российским строителям "не сбавлять высокие темпы ввода в эксплуатацию гражданских и промышленных объектов".

По словам Мишустина, третий пакет мер касается следующих вопросов:

  • сокращение продолжительности инвестиционно-строительного цикла;
  •  создание инфраструктуры;
  • сохранение порядка изменения цены госконтракта в связи с ростом стоимости ресурсов. 

Власти уже сделали ряд шагов для поддержки импортозамещения, добавил премьер-министр.

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Кроме того, Россия не оставит без ответа действия иностранных государств в отношении российских морских и воздушных судов, отметил Мишустин.

Правительство будет вводить адекватные ограничения в отношении стран, запретивших российским кораблям заходить в свои порты. Соответствующее постановление подписано, заявил премьер. 

Власти РФ также помогают авиакомпаниям в условиях санкций сохранить воздушные суда и вернуть их. В этом правительству способствует закон о регистрации прав на иностранные самолеты, подписанный Путиным.