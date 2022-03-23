ВАШИНГТОН, 23 мар — ПРАЙМ. Экспортно-кредитные агентства США, Великобритании и Канады объявили об отказе от любых новых мер поддержки экспорта России и Белоруссии при продолжении содействия Украине. Путин заявил о переводе оплаты за газ в рубли

В общем заявлении говорится, что британская UKEF, американский US EXIM и канадская EDC "совместно отзывают любую новую финансовую поддержку экспорта для Российской Федерации и Белоруссии" из-за событий на Украине.

"Экспортно-кредитные агентства Великобритании, США и Канады потрясены неспровоцированным вторжением на Украину и будут продолжать решительно поддерживать Украину… Мы призываем любое экспортно-кредитное агентство, которое еще этого не сделало, примкнуть к нам в этих мерах для оказания финансового давления на обе страны", — говорится в заявлении.

Белоруссия попала под санкции за поддержку военной операции, которую проводит Россия на Украине.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.