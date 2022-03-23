МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на следующие 12 месяцев в марте подскочили на 4,8 процентных пункта — до 18,3%, что является максимумом с декабря 2010 года, следует из материалов ЦБ. Аналитики дали прогноз по динамике российского рынка акций после паузы

"Инфляционные ожидания населения в марте 2022 г. существенно возросли, по данным опроса ООО "инФОМ", проводимого по заказу Банка России. Опрос проводился с 28 февраля по 10 марта. Медианная оценка инфляционных ожиданий составила 18,3% (плюс 4,8 процентного пункта к февралю), это второй по величине результат за всю историю наблюдений", — сообщил регулятор.

Таким образом, это максимум с декабря 2010 года — тогда показатель составлял 18,7%. Близкие к текущим данные фиксировались также в феврале 2015 года — на уровне 18,1%.

Исследование ведется с апреля 2010 года. Первые несколько лет оно проходило на периодической основе, и лишь в 2014 году стало ежемесячным.

"Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и предотвратит неконтролируемый рост цен. С учетом этого годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году", — прогнозирует ЦБ.