МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. ЕС в координации с США изучает возможность ужесточения или расширения санкций против РФ, страны могут согласовать новые меры на этой неделе, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Путин заявил о переводе оплаты за газ в рубли

При этом, по данным агентства, масштабных шагов, таких как прекращение закупки нефти и газа, не планируется.

"Любые новые меры, о которых страны могут договориться на этой неделе, будут ограничены в своем масштабе и, возможно, сконцентрируются на закрытии лазеек", — говорится в сообщении агентства.

По словам источников, США и ЕС могут объявить о новой заморозке активов и запретах на поездки в отношении физических и юридических лиц.

Агентство отмечает, что несколько европейских стран, в частности, Германия, выступали за то, чтобы ЕС сконцентрировался на ужесточении существующих санкций.

Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

ПОСТАВКИ СПГ

США и ЕС работают над соглашением для обеспечения поставок американских СПГ и водорода в Европу, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

"Соглашение будет направлено на то, чтобы гарантировать поставки энергоресурсов в Европу в течение следующих двух лет", — говорится в сообщении агентства.

Согласно имеющемуся в распоряжении агентства дипломатическому документу, президент США и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен могут объявить о соглашении на этой неделе.

Ранее Еврокомиссия представила законопроект, по которому газовые хранилища в Евросоюзе должны быть заполнены минимум на 80% к 1 ноября текущего года.