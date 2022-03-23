Блумберг сообщил об обсуждении ЕС и США новых санкций против России
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. ЕС в координации с США изучает возможность ужесточения или расширения санкций против РФ, страны могут согласовать новые меры на этой неделе, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
При этом, по данным агентства, масштабных шагов, таких как прекращение закупки нефти и газа, не планируется.
"Любые новые меры, о которых страны могут договориться на этой неделе, будут ограничены в своем масштабе и, возможно, сконцентрируются на закрытии лазеек", — говорится в сообщении агентства.
По словам источников, США и ЕС могут объявить о новой заморозке активов и запретах на поездки в отношении физических и юридических лиц.
Агентство отмечает, что несколько европейских стран, в частности, Германия, выступали за то, чтобы ЕС сконцентрировался на ужесточении существующих санкций.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
ПОСТАВКИ СПГ
США и ЕС работают над соглашением для обеспечения поставок американских СПГ и водорода в Европу, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Соглашение будет направлено на то, чтобы гарантировать поставки энергоресурсов в Европу в течение следующих двух лет", — говорится в сообщении агентства.
Согласно имеющемуся в распоряжении агентства дипломатическому документу, президент США и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен могут объявить о соглашении на этой неделе.
Ранее Еврокомиссия представила законопроект, по которому газовые хранилища в Евросоюзе должны быть заполнены минимум на 80% к 1 ноября текущего года.
https://1prime.ru/state_regulation/20220323/836474280.html