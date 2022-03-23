МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Недельная инфляция в РФ замедлилась до 1,93% с 2,09% неделей ранее, с начала года по 18 марта потребительские цены выросли на 7,67%, сообщил в среду Росстат. Росстат рассказал о наиболее подорожавшем за неделю овоще

Недельная инфляции в две предыдущие недели превышала 2% и составила 2,09% и 2,22% соответственно.

"За период с 12 по 18 марта 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 101,93%, с начала марта – 105,38%, с начала года – 107,67%", — говорится в документе статистического ведомства.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по многим продовольственным и непродовольственным товарам, а также на некоторые медикаменты. Согласно данным Росстата, за отчетную неделю рост цен на плодоовощную продукцию несколько замедлился — до 3,8% после роста на 4,8% неделей ранее (сильнее всего среди овощей подорожал репчатый лук — на 13,65%, снизились цены на огурцы — на 6,63%).

Рост цен на сахар продолжился — он подорожал на 13,84% против 12,76% неделей ранее. Среди продовольствия выше инфляции на отчетной неделе подорожали: печенье (на 2,03%), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (на 2,07%), консервы фруктово-ягодные для детского питания (на 2,11%), говядина (на 2,14%), мука пшеничная (на 2,5%), конфеты, глазированные шоколадом (на 2,61%), маргарин (на 2,75%), гречка (на 3,31%), рис (на 3,86%), черный чай (на 3,99%), поваренная соль (на 4,04%).

Среди непродовольственных товаров рост цен на бытовую технику и электронику замедлился. Так, пылесосы подорожали на 3,69% против 8,38% на прошлой и 14,56% на позапрошлой неделе, телевизоры на 2,75% после 12,5% и 14,97%, смартфоны — на 1,31% после 6,51% и 9,64%. При этом ускорился рост цен на автомобили отечественные до 7,42% с 0,38% на прошлой неделе (на позапрошлой цены прыгнули на 17,1%), на иностранные марки — замедлился до 3,2% с 6,85% и 15,2%. Цены на бензин и дизтопливо незначительно снизились. Ускорились по сравнению с прошлой неделей цены на бытовую химию.

Цены на наблюдаемые медикаменты, за исключением стоимости на отечественный анальгин, несколько затормозили рост. На отчетной неделе значительно замедлился рост цен на туры в Турцию — в период с 12 по 18 марта 2022 года их стоимость выросла на 9,7% по сравнению с 28,39% на прошлой неделе и 28,67% на позапрошлой (как пояснял Росстат, в статистике отражаются изменения цен на услуги туризма с месячным опережением).