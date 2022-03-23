МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась до 14,53% на 18 марта с 12,54% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Инфляционные ожидания россиян выросли до максимума с 2010 года

По информации Росстата, недельная инфляция в России с 12 по 18 марта замедлилась до 1,93% после 2,09% и 2,22% в две прошлые недели. С начала года потребительские цены выросли на 7,67%.

"За неделю c 12 по 18 марта 2022 года потребительские цены выросли на 1,93% под влиянием повышенного спроса на ряд продовольственных и непродовольственных товаров, а также продолжения переноса в цены произошедшего ослабления рубля. Несмотря на продолжающееся замедление, основной вклад в инфляцию по-прежнему вносят непродовольственные товары (2,58% после 3,16% и 4,52% в предыдущие две недели)", — говорится в документе министерства.

Цены на продовольственные товары выросли на 2,01% преимущественно за счет продуктов питания, за исключением овощей и фруктов. Сдерживающее влияние оказало снижение темпов роста цен в секторе туристических и регулируемых услуг (1,02% после 2,37%) при замедлении удорожания услуг зарубежного туризма, указали в Минэкономразвития.