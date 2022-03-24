МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности страны. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Присутствовали Мишустин, Матвиенко, Володин, Медведев, Патрушев, Колокольцев, Лавров, Шойгу, Бортников, Нарышкин и Сергей Иванов. Участники совещания обменялись мнениями по текущей макроэкономической ситуации в стране. Министр обороны Шойгу доложил о ходе специальной военной операции, а также о предпринимаемых военными усилиях по оказанию гуманитарной помощи, обеспечению безопасности и восстановлении жизненно важной инфраструктуры на освобождённых территориях", — пояснил пресс-секретарь.

Помимо этого, отметил Песков, затрагивалась антисанкционная повестка.

"Подробный разговор был по переговорному процессу с Украиной. Было выражено сожаление в связи с медлительностью украинской стороны", — добавил он.