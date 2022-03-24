МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Рестораны Москвы с начала месяца ощутили снижение выручки до 50%, самое серьезное сокращение у ресторанов в торговых центрах, из которых ушли зарубежные бренды, больше всех пострадала MEGA, заявил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.

"Если говорить о ресторанах в Москве, то ситуация очень разная: верхний гастрономический сегмент — дорогие рестораны — с начала месяца ощутил существенное падение выручки — до 50%. В среднем ценовом сегменте ситуация разная: у кого-то сокращение на 10-20%, у кого-то более серьезное", — сообщил Миронов.

Он уточнил, что самое серьезное сокращение у ресторанов в торговых центрах, из которых ушли зарубежные бренды, в их числе MEGA, откуда вместе с брендами ушла IKEA. "Падение выручки у них серьезное и составляет 35-40%. Поток гостей снизился очень сильно. Да и сами заказы пострадали — люди сейчас приходят за очень демократичными блюдами", — добавил омбудсмен.

Говоря о спросе на рестораны быстрого питания Миронов отметил, что поток гостей в этом сегменте снизился, но не существенно. "Уходя из ресторанов среднего сегмента посетители перетекают в фаст-фуды и там ситуация более-менее стабильная", — пояснил он.

"Почему уходят из среднего сегмента? Потому что платежеспособность людей снижается, зарплаты те же или даже сократились, а цены в ресторанах где-то начали расти. Люди стали экономить "на всякий случай" или у них выросли расходы на продукты в магазине, и в ресторан они уже не идут", — сказал омбудсмен.

Он также рассказал, что рестораторы наблюдают снижение количества заказов на доставку. "Доставка в ресторанах пошла вниз, просел также средний чек. Люди сейчас стали заказывать более дешевую еду", — заключил Миронов.