МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Читатели китайского портала "Гуаньча" приятно удивились заявлению российского президента Владимира Путина о переводе расчетов за газ в рубли для недружественных стран.

В связи с этим пользователи портала предрекают странам Европы политические потрясения, однако никакого сочувствия у них жителям европейского региона нет.

В среду, после заявления Путина, европейские цены на газ выросли на 34% до 132,74 евро за мегаватт-час. В то же время акции США пострадали от восстановления цен на энергоносители, три основных индекса страны упали.

Цель Путина заключается в том, чтобы заставить европейские компании "поддержать" резко просевший рубль. Из-за этого сообщения рубль действительно вырос, прибавив 7% по отношению к доллару за день и сократив свои годовые потери до 23%.

В ответ Германия, которая выступает главным покупателем российского природного газа, заявила, что это "нарушает контракт". Берлин обсудит с европейскими партнерами, как с этим бороться.

Италия заявила, что "не хочет" покупать газ из России за рубли, так как это может помочь Путину ослабить давление санкций на Москву.

Пользователи китайского портала обсудили эти новости.

"Сумасшедшие санкции также способствовали готовности России нанести решающий удар. Путин или любой другой квалифицированный лидер не может наблюдать, как Европа медленно затягивает петлю на шее Москвы. Нужно либо вырваться из западни, либо решительно разорвать все связи. Долгая боль хуже короткой. Они не имеют права думать, что у них все будет хорошо, раз они так поступают с Россией. Конечно, Соединенные Штаты используют ее для отработки способов борьбы с Китаем в будущем. Китай также извлечет уроки из ситуации с Россией и будет избегать ее слабых мест", — пишет пользователь "Настоящее имя для доступа в интернет".

По мнению юзера Борода, жители Европы хорошо умеют продавать себя и считать деньги для других.

При этом пользователь Хан Фу в ответ на это сообщение высказал мнение, что действия Европы были свирепыми, "как у озверевшего тигра, но оглядываясь назад, оказывается, она сама себя поранила и наказала".

"Вот это упертость. Они не слушают голос разума. С самого начала зная, что их продадут, а они не хотят быть проданными, они все равно шли по этому пути, потому что потом можно встать в оппозицию. Политикам Европы нужны голоса избирателей, а настроения народа — это обоюдоострый меч. Вот что на самом деле представляет из себя демократия — игру людскими сердцами в угоду политике.

Европа под разными предлогами ввела жесткие экономические санкции против России, и даже воспользовалась случаем украсть активы ее экономики. На данный момент Россия не может дать отпор ее средствами, но любые ее действия тут же порицаются. Это действительно двойные стандарты", — добавил Товарищ Дозоров в ответ.

"На этот раз из-за стремительного роста цен на нефть и продукты питания Россия не только не понесет потерь в кризис, но и сможет положиться на помощь Китая, если что-то пойдет не так", — пишет Прилив в Цяньтан.

"Они привыкли к двойным стандартам, а теперь ошарашены", — добавляет guan_15806899731402.

"Этот кризис действительно сильно изменит Европу. В будущем, будь то нефть, природный газ, электричество, продукты питания или удобрения, цены на энергию и основное сырье будут очень высокими на мировом рынке. Лично я считаю, что Европе предстоит столкнуться с региональной Великой депрессией масштаба и временного промежутка, намного превышающего "Потерянное десятилетие Японии", — считает Князь из корпуса красного знамени.