МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Россия начала выплачивать единовременно по 10 тысяч рублей пенсионерам и бюджетникам на освобожденных территориях Украины, сообщает пресс-служба МЧС РФ. Рубль ощутимо падает на фоне эскалации в Донбассе

"В соответствии с решением правительства РФ для оказания помощи населению, проживающему на пострадавших территориях Украины, МЧС России организована работа по выплатам денежных средств. Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей направлены на поддержку наиболее социально незащищенных групп населения — пенсионеров и работников бюджетной сферы", — говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, сейчас на ряде территорий Украины, занятых военными РФ, начали работать пункты выдачи денежной помощи. Их безопасность обеспечивает Росгвардия.

"Вчера уже начал работу первый мобильный пункт, где сотрудники МЧС России принимают от граждан документы и производят выплаты. Приняты первые заявления. Людей информируют через СМИ, а далее они передают информацию родственникам, соседям. Хочу отметить, что работа только начинается, но поставленная нам задача будет выполнена в полном объеме", — приводятся слова врио главы МЧС России Александра Чуприяна.