МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Западные компании не давали развиваться российскому рынку, санкции – это новые возможности для бизнеса, они ускорят авиастроение и автомобилестроение в РФ, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.

"Влияние санкций двоякое. Санкции заставят ускорить отечественное авиастроение и автомобилестроение. В свое время западные компании подмяли под себя российский рынок, не давали развиваться. Теперь они уходят и хорошо. Санкции – это новые возможности для российского бизнеса", — говорится в заявлении главы СПЧ, опубликованном в Telegram-канале Совета по итогам выступления Фадеева СПбГУ о ситуации на Украине.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.