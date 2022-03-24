G7 СОЗЫВАЕТ ВНЕОЧЕРЕДНУЮ СЕССИЮ СОВЕТА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ И С/Х ОРГАНИЗАЦИИ ООН, ПРИЗЫВАЕТ СТРАНЫ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ЭМБАРГО НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ — ЗАЯВЛЕНИЕ
https://1prime.ru/state_regulation/20220324/836486941.html
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G7 СОЗЫВАЕТ ВНЕОЧЕРЕДНУЮ СЕССИЮ СОВЕТА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ И С/Х ОРГАНИЗАЦИИ ООН, ПРИЗЫВАЕТ СТРАНЫ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ЭМБАРГО НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ — ЗАЯВЛЕНИЕ
https://1prime.ru/state_regulation/20220324/836486941.html
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