МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту украинской компании GSC Game World — разработчику компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R., отказавшейся ранее поставлять свои продукты российским пользователям.

Информация о блокировке сайта появилась на универсальном сервисе Роскомнадзора по проверке блокировок страниц и ресурсов в России. Основанием для блокировки послужило требование Генпрокуратуры РФ от 24 февраля.

Ранее — в середине марта — GSC Game World сообщила о прекращении продаж своей продукции в России.