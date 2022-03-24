МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Канада в ближайшие дни введет запрет на экспорт определенных товаров в РФ, говорится в заявлении пресс-службы канадского правительства.

"Ввести в ближайшие дни новые запреты в рамках специальных экономических мер, чтобы запретить экспорт определенных товаров и технологий в Россию с целью подорвать и разрушить возможности российской армии", — говорится в распространенном заявлении.

Соответствующие меры планируется принять в качестве ответа на российскую спецоперацию на Украине, говорится в заявлении.