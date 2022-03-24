МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Решение Москвы перевести в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны позволит укрепить валютные резервы России, заявил РИА Новости финансовый советник премьер-министра Ирака Мазхар Салех.

В среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. При этом планируется продолжить поставки в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах. Россия поставляет в Европу около 40% всего потребляемого ей газа.

"Отсутствие рубля в корзине валют, на которые распространяются специальные права заимствований (SDR) в МВФ… вынудит страны-покупатели газа открывать рублевые счета в российской банковской системе", — сказал Салех.

По его словам, страны будут обменивать евро, доллары, иены и другие валюты на рубли, чтобы провести операции по покупке газа, причем обмен будет производиться без посредников.

"Российские финансовые регуляторы установят официальный курс валют по отношению к рублю для таких сделок, что позволит усилить валютные резервы РФ", — пояснил Салех.