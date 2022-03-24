МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Греция выступает за то, чтобы Евросоюз мог централизованно закупать газ как наднациональная структура и вести переговоры с поставщиками газа, как вел переговоры при закупке вакцины от коронавируса, заявил премьер Кириакос Мицотакис по прибытии на заседание Европейского совета.

Его заявление распространила пресс-служба премьера.

По словам Мицотакиса, дебаты по вопросу энергетики Евросоюз проведет в пятницу.

"Совершенно очевидно, что кризис на Украине имеет очень важные последствия для мировых цен на энергоносители, для цен на газ и, конечно, на электроэнергию. И это касается всех европейских граждан и всех европейских предприятий", — сказал премьер Греции.

По его словам, все страны ЕС оказывают поддержку предприятиям и домохозяйствам через свои национальные бюджеты, но этого недостаточно.

"Необходим согласованный европейский ответ. Правительство Греции внесло предложение о введении ограничения, потолка цен на газ на оптовом рынке, чтобы таким образом снизить цены на электроэнергию", — сказал он.

"В то же время мы отстаиваем необходимость того, чтобы Европейский союз мог закупать газ как наднациональная структура и вести общие переговоры с поставщиками газа, независимо от того, идет ли речь о газе, поставляемом по трубопроводам, или о сжиженном природном газе, чтобы еще больше снизить цены. Поступить точно так же, как мы закупали вакцины от COVID-19", — сказал Мицотакис.

"Для этого все государства-члены должны будут согласиться и предоставить Европейскому союзу такие полномочия. Так мы сможем укрепить нашу покупательную способность и еще больше снизить цены на газ", — сказал премьер.