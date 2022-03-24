МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Сумма замороженных Польшей средств в рамках антироссийских санкций возросла до 160 миллионов злотых (около 38 миллионов долларов), сообщил заместитель министра финансов Себастьян Скужа.

Ранее польские власти заявляли о замораживании 140 миллионов злотых (около 33 миллионов долларов) в рамках антироссийских санкций.

"На вчерашний день сумма замороженных активов – это более 160 миллионов злотых. В основном это финансовые активы, замороженные банковским сектором", — сказал Скужа, выступая в парламенте республики.

В эту сумму попали и средства на счетах российского посольства в Польше. Как ранее сообщил глава российской дипмиссии Сергей Андреев, польские власти с конца февраля заблокировали банковские счета российского посольства под предлогом того, что они якобы могут быть использованы для "финансирования терроризма".

Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.