МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Рост инфляции в США и действия Федеральной резервной системы привели к увеличению ипотечных ставок в США, значение которых достигло максимума с января 2019 года, заявляет крупнейшее американское ипотечное агентство Freddie Mac.

"Ставка по ипотеке на 30 лет в среднем составляет 4,42%", — сообщает агентство.

По его данным, еще на прошлой неделе ставка составляла 4,16%, а год назад — 3,17%. Нынешнее значение почти в полтора раза превышает прошлогодние, когда ставка была на уровне 3%, в 2020 году это значение не превышало 4%. За последние годы выше ставка была только в январе 2019 — 4,51%.

Как указывает агентство, рост за неделю более чем на четверть процента связан с увеличением ставок по всем типам кредитов.

"Растущая инфляция, эскалация геополитической неопределенности и действия Федеральной резервной системы повышают ставки и ослабляют покупательную способность потребителей. Короче говоря, рост ставок по ипотечным кредитам в сочетании с продолжающимся ростом цен на жилье увеличивает ежемесячные платежи по ипотечным кредитам и быстро влияет на способность покупателей жилья идти в ногу с рынком", — цитирует агентство главного экономиста Сэма Хатэра.