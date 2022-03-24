МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Запасы белокочанной капусты на Украине близки к истощению, цена на ключевой компонент так называемого "борщевого набора" стремительно растет, сообщает международная информационно-аналитическая платформа плодоовощного бизнеса EastFruit.

Аналитики со ссылкой на данные ежедневного мониторинга сообщают, что только за прошедшие выходные цены на капусту выросли в среднем на 40% и фактически достигли самых высоких показателей за всю историю независимости страны.

Как отмечается, оптовые партии украинской капусты практически не поступают в свободную продажу. Производители, которые еще имеют достаточные объемы, в настоящее время не могут осуществлять систематические поставки из-за разрыва цепочек поставок.

Из-за ажиотажа на внутреннем рынке цены на капусту растут практически ежедневно, достигнув цены 20-25 гривен за килограмм (0,68-0,85 доллара за килограмм).

Текущие цены на капусту на Украине в среднем в 5,8 раза выше, чем в середине марта 2021 года. Причиной резкого роста цен стал низкий урожай на Украине, когда из-за резкого похолодания в октябре значительная часть урожая капусты погибла на полях, а качество собранной капусты зачастую не позволяло ее длительное хранение. Продолжающаяся девальвация украинской валюты также играет большую роль в росте цен на плодоовощную продукцию и капусту в частности, отмечает EastFruit.