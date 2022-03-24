МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Совет управляющих Банка Мексики во второй раз в 2022 году повысил ключевую ставку на 50 пунктов, теперь она составляет 6,5%, говорится в сообщении на сайте организации.

"Совет управляющих Банка Мексики принял решение повысить целевую межбанковскую процентную ставку овернайт на 50 базисных пунктов до уровня 6,5% с 25 марта 2022 года", — говорится в коммюнике.

Эксперты организации отметили замедление мировой экономической активности в первом квартале 2022 года, продолжающийся рост глобальной инфляции под давлением узких мест в производстве, высоких цен на продукты питания и энергоносители — это поддерживает ожидания быстрого сокращения монетарного стимулирования на глобальном уровне, финансовые условия ужесточились, и процентные ставки выросли.

Специалисты банка вновь пересмотрели в сторону повышения прогноз по среднесрочной инфляции в стране — общая инфляция в IV квартале текущего года составит 5,5% (ранее 4%), выход к целевому уровню 3% намечен на 2024 год.

В первый год пандемии COVID-19 ключевая ставка Банка Мексики снижалась до 4,25% на фоне беспрецедентного снижения экономической активности, однако после стабилизации ситуации с занятостью и восстановлением ВВП начала рост — в 2021 году её повышали пять раз.