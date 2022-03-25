МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Российское правительство запустит более эффективные механизмы поддержки граждан, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с депутатами фракции ЛДПР в Государственной Думе.

По его словам, новые меры направлены на поддержку доходов россиян. При этом речь идет не только по повышении пенсий, выплат и пособий: власти помогут конкретным предприятиям преодолеть "нынешние непростые проблемы".

Мишустин назвал первостепенной задачей рост производства социально-значимой продукции.