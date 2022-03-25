2022-03-25T14:45:25+03:00

2022-03-25T14:45:25+03:00

2022-03-25T14:45:25+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220325/836496709.html

Песков опроверг слухи о подготовке запрета на выезд для ряда граждан

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ПЕСКОВ НАЗВАЛ "УТКОЙ" СООБЩЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ВЫЕЗД ИЗ РФ IT-СПЕЦИАЛИСТОВ И ПРОВЕРКАХ В ИХ ОТНОШЕНИИ: ОБ ЭТОМ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ РЕЧИ ПРАЙМ, 25.03.2022

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60