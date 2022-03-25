ПЕСКОВ НАЗВАЛ "УТКОЙ" СООБЩЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ВЫЕЗД ИЗ РФ IT-СПЕЦИАЛИСТОВ И ПРОВЕРКАХ В ИХ ОТНОШЕНИИ: ОБ ЭТОМ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ РЕЧИ
https://1prime.ru/state_regulation/20220325/836496709.html
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Российский рынок акций снизился по итогу второго дня торгов
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ПЕСКОВ НАЗВАЛ "УТКОЙ" СООБЩЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ВЫЕЗД ИЗ РФ IT-СПЕЦИАЛИСТОВ И ПРОВЕРКАХ В ИХ ОТНОШЕНИИ: ОБ ЭТОМ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ РЕЧИ
https://1prime.ru/state_regulation/20220325/836496709.html
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