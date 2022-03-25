МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. США намерены провести переговоры с партнерами по G20, включая председательствующую Индонезию, на тему пересмотра отношений с Россией из-за событий на Украине, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Президент США Джо Байден накануне высказался за исключение России из состава объединения, а если этого добиться не удастся, за приглашение Украины к участию во встречах "двадцатки".

"Мы будем обсуждать это с другими членами G20, включая Индонезию. Президент в своем заявлении дал понять, что мы хотим проявить уважение к мнению председателя относительно того, как быть дальше. Так что мы будем с ними говорить, будем говорить с другими партнерами", — сказал Салливан журналистам.

Он подчеркнул, что, по мнению американцев, события на Украине делают невозможным сохранение в неизменности отношений между Россией и G20.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.