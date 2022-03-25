МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что на отчете правительства в Госдуме речь пойдет не только о мерах преодоления трудностей, но и о текущем развитии страны. Правительство запустит более эффективные механизмы поддержки граждан

Ежегодный отчет правительства перед Госдумой в этом году состоится 7 апреля. Во время подготовки к отчету председатель правительства встречается с фракциями, а министры — с профильными комитетами Госдумы.

"Конечно, предстоит серьезный разговор о том, что было сделано правительством в прошлом году и что делается сейчас в ситуации противодействия внешнему давлению, в том числе, для поддержки людей и бизнеса. Причем готовить будем не только о мерах по преодолению текущих трудностей, с которыми сталкиваются наши организации, наши люди. Мы продолжаем работу также по реализации национальных целей развития", — сказал премьер на встрече с фракцией "Новые люди".

Мишустин добавил, что речь идет о реализации масштабных инфраструктурных проектов в регионах, задаче обновления целых отраслей и создании условий по ускоренному импортозамещению.

Премьер также рассказал, что в ближайшее время кабмин направит в нижнюю палату парламента еще около 30 законопроектов в рамках антикризисного плана действий.