МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Китай и Индия серьезно обеспокоены влиянием односторонних санкций на мировую экономику и безопасность цепочек поставок, сообщает МИД КНР по итогам переговоров глав МИД КНР и Индии в пятницу.

В пятницу министр иностранных дел Китая Ван И провел переговоры с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

"(Стороны) серьезно обеспокоены влиянием односторонних санкций на мировую экономику и безопасность цепочек поставок", — говорится в сообщении на официальном сайте МИД КНР.

Глава МИД Китая прибыл в Дели накануне вечером. Его поездка в Индию стал первым визитом высокопоставленного китайского чиновника в соседнюю страну после ряда конфликтов между военными двух стран в 2020 году.

Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, из-за действий РФ в Украине. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ.