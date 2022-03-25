МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Скоростные поезда Allegro ("Аллегро") сообщением Санкт-Петербург — Хельсинки с 28 марта приостанавливают движение, сообщают РЖД. Финские железные дороги отменяют Allegro

"С 28 марта 2022 года движение поездов "Аллегро" будет приостановлено. VR Group (Железные дороги Финляндии) уведомили РЖД о невозможности продолжать курсирование поездов "Аллегро" в связи с введенными в отношении компании санкциями", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.

Как сообщил в пятницу финский железнодорожный перевозчик VR Group, курсирование поезда "Аллегро" между Санкт-Петербургом и Хельсинки будет остановлено в понедельник. Сейчас это единственный прямой маршрут из России в Финляндию.

"27 марта будут осуществлены два рейса из Санкт-Петербурга в Хельсинки (783 и 785) и один из Хельсинки в Санкт-Петербург (784). Возврат билетов будет проходить в установленном порядке", — заключили в РЖД.

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