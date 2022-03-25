2022-03-25T20:03:05+03:00
2022-03-25T20:03:05+03:00
2022-03-25T20:03:05+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220325/836502232.html
СМИ: Spotify уходит с рынка России
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Аудиостриминговый сервис Spotify покидает рынок России, сообщает агентство Блумберг. "Spotify уходит из России", — сообщает корреспондент агентства в своем Twitter-аккаунте. ПРАЙМ, 25.03.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Аудиостриминговый сервис Spotify покидает рынок России, сообщает агентство Блумберг.
"Spotify уходит из России", — сообщает корреспондент агентства в своем Twitter-аккаунте.