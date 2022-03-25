МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ на месяц продлило компаниям срок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль за первый квартал — до 28 апреля, сообщает пресс-служба кабмина.

"Правительство приняло решение продлить срок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль с 28 марта до 28 апреля. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение поддержано президентом", — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет об авансе по налогу на прибыль за первый квартал этого года. Платеж будет рассчитываться на основе результатов работы компании по итогам девяти месяцев прошлого года.

Как ожидается, это позволит организациям откорректировать сумму платежа с учетом реальных итогов работы, а следовательно, не отвлекать излишние средства из оборота.

По предварительным оценкам, в хозяйственном обороте таким образом сохранится ликвидность на сумму более 320 миллиардов рублей, добавляет пресс-служба.