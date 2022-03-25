МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Узбекистан уделяет особое внимание продвижению проектов промышленной кооперации взаимной торговли с Россией, сообщает в пятницу пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиеева.

По данным пресс-службы, 25 марта Мирзиеев и министр экономического развития РФ Максим Решетников в Ташкенте рассмотрели вопросы расширения узбекско-российского многопланового сотрудничества.

"Особое внимание уделено продвижению конкретных проектов промышленной кооперации и обеспечению положительной динамики роста показателей взаимной торговли", — говорится в сообщении.

Стороны с удовлетворением отметили, что по итогам прошлого года товарооборот между двумя странами увеличился на треть и достиг рекордных 7,5 миллиарда долларов, уточняет пресс-служба. За первые месяцы этого года взаимная торговля выросла более чем в полтора раза.

В ходе беседы подчеркнута важность продолжения тесного взаимодействия на уровне правительств двух стран, а также эффективного использования потенциала межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Россией, добавили в пресс-службе Мирзиеева.

Решетников в пятницу также принял участие в первом международном инвестиционном форуме в Ташкенте. Ранее глава МЭР РФ в ходе одной из сессий форума заявил, что российские банки и предприятия реализуют все заявленные в Узбекистане более 60 инвестиционных проектов.

Россия остается одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Узбекистана, а инвестиции российских компаний в узбекистанскую экономику составили уже более 10 миллиардов долларов. РФ по итогам 2021 года вернула первое место среди основных торговых партнеров Узбекистана с долей 17,9% в его общем внешнеторговом обороте, обогнав Китай (17,7%).