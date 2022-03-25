МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Молдавии не грозит голод из-за дефицита продуктов, но стоимость продовольственных товаров может значительно вырасти, заявила президент республики Майя Санду.

Ранее президент США Джо Байден назвал реальной перспективу глобального дефицита продовольствия из-за событий на Украине и санкций, вводимых против России.

"В Молдавии не будет голода, но вопрос в том, сколько будут стоить продукты. Очень важно начать аграрный сезон, чтобы у нас был урожай, если мы не вырастим то, что нужно нам, то рискуем получить высокие цены на продукты", — сказала Санду в эфире телеканала Moldova 1.

По ее словам, власти уже ввели запрет на экспорт зерна и муки, чтобы цены не росли. При этом Санду считает, что проблема продовольственной безопасности — это и возможность для страны, которая должна развивать сельское хозяйство, поскольку вырастет спрос на международных рынках.

Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.