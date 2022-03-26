МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Белоруссия испытывает логистические сложности при экспорте мясной продукции в Китай после начала российской военной спецоперации на Украине, потому что эти поставки шли через порт Одессы, сообщил белорусский министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.

"Логистика немножко осложнена. Как правило, все, что касается мясной продукции, мы перевозили через одесский порт. Железнодорожным транспортом (в Китай — ред.) мы завозили молочную продукцию. Пока договариваемся с китайской стороной, чтобы они дали возможность и мясную продукцию завозить железной дорогой", — сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1".

По его словам, белорусская сторона рассматривает "разные варианты (логистики — ред.), в том числе железной дорогой до Владивостока и морским путем". Вместе с тем министр выразил уверенность, что в любом случае "емкостной рынок России и других стран" компенсирует текущие проблемы в логистике поставок в Китай. Он добавил, что в ближайший месяц новые логистические схемы будут выстроены.

По словам Брыло, китайский рынок по итогам прошлого года стал вторым по величине для белорусского экспорта сельхозпродукции и продовольствия. "Максимально стараемся сейчас расширить ассортимент поставляемой туда продукции, получить на это удостоверяющие документы", — сказал министр.

Он добавил, что хотелось бы открыть поставки в Китай белорусских говяжьих субпродуктов, расширить ассортимент экспортируемой птицеводческой продукции. "Думаем, как увеличить объемы поставок переработанного молока туда. Не только в виде сухого молока, а именно просматриваем продукты, которые могут попадать по срокам хранения и реализации на этот логистический период, пока оно доедет туда. Есть молоко со сроками годности 6, 12 месяцев. С этой продукцией все понятно. Но есть продукция, которая имеет меньший период (годности — ред.)", — сказал Брыло. "Если мы изыщем какие-то моменты более оперативной доставки в Китай более скоропортящихся продуктов, конечно, тоже выиграем на этом", — подчеркнул он.

"Я глубоко уверен, что мы за 7 миллиардов долларов (экспорта сельхозпродукции и продовольствия — ред.) перешагнем в этом году. Будем эту планку стараться выдержать, чтобы экспортная составляющая была еще больше", — сказал Брыло. По его словам, "даже до этих санкционных вещей (ограничений со стороны Запада в отношении Минска из-за поддержки России — ред.) мы увеличили долю нашего экспорта практически во все страны мира, в те, которые поставляли: это порядка 112-116 стран мира, где присутствует наша продукция". "Понятно, что основным рынком остается Российская Федерация, Евразийский экономический союз, страны постсоветского пространства", — подчеркнул глава минсельхозпрода. Также белорусская сторона намерена развивать поставки продовольствия на рынок Азии, в страны Карибского бассейна, на африканский рынок. "Я глубоко убежден, что, несмотря даже на какие-то недружественные шаги некоторых стран, это нам не помешает увеличить долю экспорта сельхозпродукции", — заявил Брыло.