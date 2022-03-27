ВАРШАВА, 27 мар — ПРАЙМ. Президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью телеканалу TVN, что нежелание Венгрии отказываться от российских энергоносителей будет ей дорого стоить. В Венгрии сообщили о штатном поступлении нефти и газа из России

Дуда отметил, говоря о политике, проводимой премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, что "он сам находится в трудной ситуации". По словам польского лидера, не Орбан "довел венгерское государство до того, что оно практически полностью зависимо, если речь идет о поставках газа от России, зависимо от поставок электрической энергии, имеет российскую электростанцию и так далее, и так далее".

"Мне трудно это понять потому, что я считаю, что эта политика будет для Венгрии дорого стоить", — заявил Дуда.