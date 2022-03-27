МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати обратился к главе МИД Алжира Рамтану Ламамра с просьбой рассмотреть возможность продолжения поставок сахара Ливану в рамках помощи в борьбе с последствиями украинского кризиса, сообщает пресс-служба ливанского правительства в своем заявлении.

Алжир 13 марта заявил о решении приостановить экспорт продуктов питания, включая сахар, масло и продукты из пшеницы. Такое решение было принято руководством страны и рядом соседних государств для обеспечения продовольственной безопасности населения и сохранения запасов зерновых культур.

"Глава правительства попросил алжирского министра передать пожелания правительству Алжира об исключении для Ливана в рамках решения о запрете на экспорт сахара, в рамках помощи Ливану в преодолении последствий войны на Украине", — написано в заявлении.

Ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири заявил, что конфликт на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.