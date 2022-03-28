МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. На Украине решили наградить ушедшие с российского рынка компании, заявил в своем Telegram-канале глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Об этом сообщает РБК. Украина поддержала претензии Польши на Калининград

"Я анонсировал появление новой награды — "отличия мира", которую будут получать от Украины те корпорации, которые уже ушли из России, и те компании, которые как можно быстрее к ним присоединятся", — указал Ермак, добавив, что подробности будут раскрыты в дальнейшем.

Ранее депутат Госдумы России Евгений Фeдоров выдвинул предложение запретить на 10 лет работу ушедших зарубежных компаний, которые не вернутся на российский рынок до 1 мая.