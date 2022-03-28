События в сфере макроэкономики и бизнеса 29 марта
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 29 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (февраль)
|1,2
|1,2
|3:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (февраль)
|1,8%
|1%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г)
|12,6%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м)
|1,7%
|9:00
|EUR
|Германия — Объём розничных продаж (м/м) (февраль)
|2%
|1,8%
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (апрель)
|-8,1
|-12
|16:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|16:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (январь)
|18,6%
|18,3%
|17:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (март)
|110,5
|107
|17:00
|USD
|США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (февраль)
|11,263 млн
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-4,28 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Транснефть — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021/2021
|RUB
|Интер РАО — СД (о созыве ГОСА)
|RUB
|Газпром нефть — СД (оценка деятельности членов СД ПАО и его комитетов)
|RUB
|НОВАТЭК — закрытие реестра для участия в ГОСА (21.04.2022)
|11,82 (1П2020) + 23,74 (фин) — див-д 2020
|27,67 (1П2021) + 43,77 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 05.05.2022) — див-д 2021
https://1prime.ru/state_regulation/20220328/836526276.html