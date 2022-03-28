МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что резкое повышение цен на энергоносители вызовет "шок" для доходов граждан Великобритании, который будет крупнее, чем в 1970-е годы. МИД России: ЕС санкциями против России подрывает свою экономику

"Это действительно исторический шок для реальных доходов. Шок от цен на энергоносители в этом году будет сильнее, чем на каждый отдельно взятый год в 1970-х", — приводит газета слова Бейли.

Ранее в заключениях саммита глав государств ЕС отмечалось, что власти Евросоюза должны в срочном порядке обсудить с рынком перспективы ограничения цен, оказания государственной помощи, предоставления налоговых льгот с точки зрения влияния на стоимость газа и электроэнергии.

Стоимость газа на европейском рынке с конца прошлого месяца демонстрирует сильную волатильность. Она подскочила после того, как Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. В начале марта цены на газ из-за опасений запрета на покупку российских энергоресурсов в Европе четыре дня подряд обновляли исторические максимумы, после чего к середине месяца снизились примерно втрое.

Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.