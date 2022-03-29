МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в феврале снизилась до 2,7% с 2,8% в январе, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Япония заранее выступает против оплаты российского СПГ рублями

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали сохранения показателя на уровне января.

Число безработных в стране в феврале составило 1,8 миллиона человек, что на 150 тысяч (на 7,7%) меньше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 42,15 миллиона человек, увеличившись на 14 тысяч человек (на 0,3%) в годовом выражении.