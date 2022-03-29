МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 29 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (февраль) 1,2 1,21 (факт)
3:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (февраль) 1,8% 1,8% (факт)
7:20 JPY Япония — Выступление заместителя главы Банка Японии /BoJ/ Масаёши Амамии    
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) 12,6%  
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) 1,7%  
9:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (февраль) 2% 1,8%
9:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (апрель) -8,1 -12
16:00 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
16:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (январь) 18,6% 18,3%
17:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (март) 110,5 107
17:00 USD США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (февраль) 11,263 млн  
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -4,28 млн барр  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Транснефть — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021/2021    
  RUB Интер РАО — СД (о созыве ГОСА)    
  RUB Газпром нефть — СД (оценка деятельности членов СД ПАО и его комитетов)    
  RUB НОВАТЭК — закрытие реестра для участия в ГОСА (21.04.2022) 11,82 (1П2020) + 23,74 (фин) — див-д 2020 27,67 (1П2021) + 43,77 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 05.05.2022) — див-д 2021