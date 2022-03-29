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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220329/836531911.html
Индекс доверия потребителей к экономике Германии упал хуже прогноза
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. Индекс доверия потребителей к экономике Германии в апреле снизился до минус 15,5 пункта со значения марта в минус 8,5 пункта, сообщает исследовательская компания GfK. Аналитики,... ПРАЙМ, 29.03.2022
экономика, новости, экономика фрг, индекс доверия потребителей
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии в апреле снизился до минус 15,5 пункта со значения марта в минус 8,5 пункта, сообщает исследовательская компания GfK.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения показателя до минус 14 пунктов.