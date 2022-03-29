МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии в апреле снизился до минус 15,5 пункта со значения марта в минус 8,5 пункта, сообщает исследовательская компания GfK.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения показателя до минус 14 пунктов.