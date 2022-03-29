2022-03-29T09:06:00+03:00

2022-03-29T09:07:33+03:00

2022-03-29T09:06:00+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220329/836531911.html

Индекс доверия потребителей к экономике Германии упал хуже прогноза

Экономика

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. Индекс доверия потребителей к экономике Германии в апреле снизился до минус 15,5 пункта со значения марта в минус 8,5 пункта, сообщает исследовательская компания GfK. Аналитики,... ПРАЙМ, 29.03.2022

экономика, новости, экономика фрг, индекс доверия потребителей

https://cdnn.1prime.ru/images/83227/45/832274511.jpg 1920 1440 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83227/45/832274511.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/83227/45/832274508.jpg 1920 1080 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83227/45/832274508.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/83227/45/832274505.jpg 1920 1920 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83227/45/832274505.jpg

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60