ПЯТИГОРСК, 29 мар — ПРАЙМ. Одним из ключевых вызовов для экономики России в условиях санкций является поиск новых поставщиков, новых рынков сбыта, перестройка производств и логистики, считает министр экономического развития Максим Решетников. Мишустин рассказал о расширении мер поддержки малого и среднего бизнеса

Во вторник глава Минэкономразвития принял участие в форуме "Северный Кавказ — 2022: меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций".

Он отметил, что Северо-Кавказский федерального округ по-прежнему в зоне приоритетного внимания правительства, несмотря на текущие сложности.

"Понадобится время на восстановление экономической активности. Кризис носит структурный характер — внешние ограничения по экспорту, по импорту, проблемы в логистике заставляют производителей искать новых поставщиков, новые рынки сбыта, перенастраивать производство и перенастраивать логистику. Это, наверное, сегодня один из ключевых вызовов", — сказал Решетников.

"Финансовые рынки ищут новую точку равновесия, и хотя большая работа за эти три недели уже сделана и определенная стабилизация наступила, тем не менее, на все это потребуется еще время", — добавил он.

Глава Минэкономразвития напомнил, что Россия с 2014 года живет в условиях санкций, и "сейчас экономика структурно более устойчива, чем когда-то бы то ни было". "Создана национальная платежная инфраструктура — системы платежных карт, быстрых платежей, передачи финансовых сообщений. Поэтому уход из России Visa и Mastercard, отключение от SWIFT не привел к сбоям в расчетах внутри страны", — отметил Решетников.

Он также рассказал, что властям за последние годы удалось укрепить продовольственную безопасность страны, нарастить расчеты в рублях, провести диверсификацию структуры экспорта, снизить долю нефтегазовых доходов в доходах федерального бюджета.

Решетников добавил, что правительство уже запустило план первоочередных мер для адаптации бизнеса и экономики — на сегодня из более чем 197 мероприятий реализуются уже 89.