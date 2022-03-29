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Путин проведет в среду совещание по развитию авиаотрасли
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. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведет совещание по авиационной тематике в среду. Ранее министр транспорта Виталий Савельев сообщал, что... ПРАЙМ, 29.03.2022
экономика, новости, дмитрий песков, владимир путин, совещание
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведет совещание по авиационной тематике в среду.
Ранее министр транспорта Виталий Савельев сообщал, что Путин во вторник проведет совещание по авиационной тематике.