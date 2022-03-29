МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведет совещание по авиационной тематике в среду.

Ранее министр транспорта Виталий Савельев сообщал, что Путин во вторник проведет совещание по авиационной тематике.