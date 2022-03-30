ООН, 30 мар — ПРАЙМ. Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что Вашингтон озабочен повышением цен на фоне санкций против России. При этом она проигнорировала тот факт, что перебои с поставками экспорта из России связаны с санкциями международных страховых компаний. Небензя указал на развивающийся кризис из-за попыток изоляции России

"Цены на продукты стремительно растут… И мы особенно озабочены ситуацией в таких странах как Ливан, Пакистан, Ливия, Тунис, Йемен и Марокко, которые для обеспечения населения продуктами полагаются на импорт из Украины", — отметила она на заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине.

"Не санкции не дают зерну покинуть порты на Украине, (это делает) путинская война. Российский экспорт продуктов и сельхозпродукции не находится под санкциями США или наших союзников", — добавила дипломат.

Также она обвинила Россию в "бомбардировках по меньшей мере трех, в том числе одного чартерного, гражданских судов, которые вывозили товары из портов Черного моря". При этом американская представительница не привела никаких конкретных данных и никаких доказательств.

"Российские ВМФ блокируют доступ в украинские порты, фактически отрезая экспорт зерна", — сказала дипломат, по данным которой российские военные блокируют выход в Средиземное море для 94 судов, груженных продуктами для мирового рынка.

Ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири заявил, что события на Украине могут повлечь рост цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции. На Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.

Руководитель группы экономических советников Белого дома Сесилия Роуз ранее заявила, что власти Соединенных Штатов уже видят "некоторое влияние" санкций на цены на горючее в США, где отказались от закупок нефти и нефтепродуктов в России.

Во всем мире сейчас наблюдается ускорение инфляции, которое вызвано сбоями в цепочках производственных поставок после пандемии, ростом спроса на некоторые сырьевые товары, а также стремительное увеличение цен на газ и нефть. По итогам февраля годовая инфляция в США ускорилась до 7,9%, что стало максимумом с 1982 года, в еврозоне также наблюдается рекордный рост цен.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, для этого планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

После этого зарубежные страны стали вводить санкции, а компании — массово приостанавливать деятельность в России. Председатель КНР Си Цзиньпин ранее в разговоре с президентом США Джо Байденом заявлял, что дальнейшее наращивание санкций приведет к серьезному кризису в мировой экономике, торговле, финансах, энергетике и продовольственной сфере.