МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль объединенной компании "Русал" по МСФО в 2021 году повысилась по сравнению с предыдущим годом на 36,7% и составила 883 миллиона долларов, следует из материалов компании. В США отклонили апелляцию Дерипаски об отмене санкций против него

Скорректированная чистая прибыль составила 857 миллионов долларов против 759 миллионов годом ранее. Скорректированный показатель EBITDA составил 2,8 миллиона долларов. Выручка выросла на 40%, до 11,9 миллиона долларов.

Чистый долг в течение отчетного периода сократился на 14,6% и на 31 декабря составил 4,7 миллиарда долларов.

"Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2021 году пришлось 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основными акционерами компании являются группа "Эн+" (56,88% акций) и Sual (25,72% акций), 17,4% акций находятся в свободном обращении.