МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 30 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Объём розничных продаж (г/г) (февраль) 1,1% -0,8% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Баланс счета текущих операций (4кв2021) -24,4 млн ф.ст. -15,6 млн ф.ст.
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 7,6% 8%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (март) 7,6% 8,1%
11:10 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Бена Бродбента    
12:30 EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 1,81%  
15:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 0,9% 1,6%
15:15 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (март) 475 тыс 450 тыс
15:30 USD США — ВВП (кв/кв) (4кв2021) 7% 7%
15:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (4кв2021) 7,2% 7,2%
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -2,508 млн барр -1,558 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 1,235 млн барр  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) (февраль) 3,6%  
19:00 RUB Уровень безработицы (февраль) 4,4%  
  RUB Газпром — СД (о системе стратегического планирования и прогнозирования в ПАО)    
  RUB ТГК-14 — СД (договор кредитной линии с ВБРР, допсоглашение к кредитному договору с Промсвязьбанком)    