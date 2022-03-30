МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что санкции, введенные против России, пока не достигают целей, о которых заявили западные политики. Медведев заявил, что доверие к резервным валютам тает

Он отметил, что блокировка наших банков не принесла существенного результата, "ее цель в том, чтобы побольнее ударить именно по обычным гражданам России".

По мнению Медведева, "адские" санкции против России возвращаются на Запад бумерангом, и, похоже, что в Европе начинается рецессия, которая может распространиться на весь мир.

При этом он подчеркнул, что Россия оказалась готова к вполне предсказуемым атакам Запада, и это обидно для ее "друзей" в Европе и за океаном. "Особенно на фоне переговоров в Стамбуле, а также российского решения в вопросе рублевых расчетов за газ с недружественными странами", — добавил он.

Запрет на экспорт российских энергоресурсов ударил пока только по рядовым западным потребителям, например, владельцам автомобилей и жильцам домов с газовым отоплением, пояснил зампредседателя Совбеза РФ.

Он подчеркнул, что санкции против России пока не достигают результатов, о которых говорили западные лидеры. К примеру, россияне сохранили доступ к российской системе платежей и пользуются ею. "Что там ещё? Да, конечно, уход продавцов люксового сегмента из нашей страны. Что теперь делать без возможности покупать сумки и шубы за несколько миллионов рублей? Это невосполнимая утрата", — добавил Медведев.

Он также отметил, что "коллапс — только в тускнеющих от возраста головах тех, кому так хотелось увидеть все это в хронике дня", и не более.

"Вот Байден ведь недавно признался, что санкции никого не остановят, но важно, чтобы сохранялась боль. No comment", — сказал Медведев.

Россию всё ещё пытаются изолировать от мировых цепочек добавленной стоимости и международного разделения труда, но глобально ограничить страну не получается, отметил зампред Совбеза РФ.

"Конечно, есть и реальные трудности, с которыми России приходится бороться. Там, где нас всё ещё пытаются изолировать от мировых цепочек добавленной стоимости, международного разделения труда, увеличив безработицу и ввергнув в экономический хаос. Тем не менее глобально ограничить Россию не получается", — написал он.