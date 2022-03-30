МИНСК, 30 мар — ПРАЙМ. Страны Содружества способны собственными силами нивелировать возможное негативное влияние на экономику западных санкций, применяемых к отдельным членам организации. Об этом заявил первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Леонид Анфимов.

"Думаю, мы все способны сами отрегулировать, своими силами, и в кратчайшие сроки возместить те потери, которые, возможно, будут для наших экономик от этих санкций и экономического давления", — сказал он журналистам в среду в Минске. Медведев оценил эффект от введенных против России "адских" санкций

Он также выразил сомнение в том, что санкции серьезно повлияют на нас в плане экономического роста.

Первый замглавы исполкома СНГ привел пример Белоруссии, которая находится под санкционным давлением Запада несколько лет, но не только не понесла существенных потерь, но и "ее темпы роста объема производства постоянно растут".

"Мы не упали (в показателях работы экономики — ред.) так, как упали другие государства, зависимые от внешних факторов… Если бы на них обрушилось такое санкционное давление, оно могло бы обвалить экономику", — заявил Анфимов.

По его словам, в Белоруссии относительно самодостаточная экономика, ее основной рынок — страны СНГ, в частности, Россия, куда идет примерно половина экспорта. "То, что на нас давят оттуда, — нам ни тепло, ни холодно", — отметил Анфимов.