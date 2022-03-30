МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Согласно заявлению внешнеполитического ведомства Британии, его глава Лиз Трасс в среду, 30 марта, объявит новые санкции против российских бизнесменов. Франция готова к сценарию прекращения Россией поставок газа

Сообщается, что будет принят дополнительный подзаконный акт в отношении находящихся под санкциями российских олигархов и их бизнеса. Документ будет представлен в парламенте в 17.00 (20.00 мск) и "будет содействовать ограничению технического обслуживания или оказанию технической помощи самолетам или судам определенных лиц и организаций".

Кроме того, в рамках нового законопроекта санкции по Крыму будут расширены на неподконтрольные правительству Украины районы.