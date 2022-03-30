МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива о создании новой платежной единицы для торговли РФ с дружественными странами — это "некие предположения". Песков рассказал о дальнейшей тактике перехода к оплате за газ в рублях

Ранее газета РБК написала, что группа экономистов предложила задуматься о создании новой платежной единицы для торговли России с дружественными странами, профильное министерство не исключает этого в будущем.

Песков рассказал, что предложения распространить оплату в рублях на другие позиции российского экспорта помимо газа должны прорабатываться, с учетом того, что в последние годы престиж доллара изрядно пошатнулся и единственной альтернативой является расширение использования нацвалют.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что считает правильным расширить список экспортируемых за рубли товаров, в частности, включив в него удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес.

"Это идея, которая, безусловно, должна прорабатываться с учетом того, что на самом деле существуют страны, которые проявляют взаимный интерес к взаиморассчетам в национальных валютах, и с учетом того, что престиж доллара как основной мировой резервной валюты изрядно в последние годы зашатался", — прокомментировал Песков.

Он отметил, что "это вполне может быть проработано".

"Если будет поручение главы государства, наверняка, это обретет форму каких-то конкретных предложений", — считает представитель Кремля.

Он добавил, что доверие к иным международным валютам сейчас также не на высшем уровне, и единственной и неизбежной альтернативой этим процессам будет "расширение использования практики использования национальных валют".

По его словам, это "та область, в которой работает и наше правительство, и нужно по всем фронтам продвигаться дальше. Это в наших интересах и в интересах наших партнеров".