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Инфляция в Испании в марте станет самой высокой за 37 лет
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. Показатель годовой инфляции в Испании за март в 9,8% станет самым высоким за последние 37 лет, свидетельствуют предварительные данные Национального института статистики (INE)... ПРАЙМ, 30.03.2022
экономика, новости, испания, инфляция
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МАДРИД, 30 мар — ПРАЙМ. Показатель годовой инфляции в Испании за март в 9,8% станет самым высоким за последние 37 лет, свидетельствуют предварительные данные Национального института статистики (INE).
Цены в марте 2022 года, по предварительным оценкам, выросли на 9,8% по сравнению с прошлогодними — самый высокий показатель с мая 1985 года. В феврале этого года инфляция составляла 7,6%.
Рост цен наблюдается по большинству позиций, однако больше всего – на электроэнергию, автомобильное топливо, продукты питания и безалкогольные напитки.
По сравнению с февралем инфляция выросла на 3%.
Окончательные данные за март будут INE опубликует 13 апреля.