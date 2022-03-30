МАДРИД, 30 мар — ПРАЙМ. Показатель годовой инфляции в Испании за март в 9,8% станет самым высоким за последние 37 лет, свидетельствуют предварительные данные Национального института статистики (INE). Министр экономики Германии рассказал об оплате энергоносителей в рублях

Цены в марте 2022 года, по предварительным оценкам, выросли на 9,8% по сравнению с прошлогодними — самый высокий показатель с мая 1985 года. В феврале этого года инфляция составляла 7,6%.

Рост цен наблюдается по большинству позиций, однако больше всего – на электроэнергию, автомобильное топливо, продукты питания и безалкогольные напитки.

По сравнению с февралем инфляция выросла на 3%.

Окончательные данные за март будут INE опубликует 13 апреля.